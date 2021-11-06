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ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" الرئيسية إلى مستويات قياسية

تاريخ النشر: 06/11/2021 - 17:18

ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" الرئيسية إلى مستويات قياسية
بورصة "وول ستريت" (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ارتفعت مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية الثلاثة إلى مستويات قياسية عند إغلاق جلسة التداولات، الجمعة، مدفوعة بتحسّن سوق العمل في الولايات المتحدة واحتمال توفّر علاجات لمرض كوفيد-19 على نطاق واسع قريبًا.

وارتفع مؤشّر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.56% إلى 36327.95 نقطة، في حين ارتفع مؤشّر "ناسداك" الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.20% إلى 15971.58 نقطة بينما ارتفع مؤشر "إس&بي 500" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37% إلى 4697.53 نقطة.

وسجّلت هذه الارتفاعات بعد أن أظهرت بيانات رسمية نشرت صباح، الجمعة، أنّ الاقتصاد الأميركي استحدث 531 ألف وظيفة الشهر الماضي وأنّ معدّل البطالة انخفض إلى 4,6%.

وقالت وزارة العمل إن الاقتصاد الأميركي استحدث 531 ألف وظيفة الشهر الماضي في القطاعين العام والخاص، أي أعلى بنحو مرتين مما كان عليه في أيلول/سبتمبر.

وأوضحت أنّ مجموعة واسعة من القطاعات استحدثت وظائف في تشرين الأول/أكتوبر، بينها التصنيع والنقل والتخزين وكذلك الترفيه والضيافة اللذان تضررا بشدّة من تداعيات الوباء، مع تسجيل تراجع التوظيف في قطاع التعليم العام.

وأوضحت الوزارة أنّ معدل البطالة تراجع بنسبة 0,2 نقاط مقارنة مع أيلول/ سبتمبر ليصل إلى 4,6% لكنه لا يزال بعيدًا من مستوى ما قبل الأزمة حين كان 3,5%.

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#وول ستريت
#اقتصاد
#الاقتصاد الأميركي

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