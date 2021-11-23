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تراجع غير مسبوق في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 16:54

تراجع غير مسبوق في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار
من محل صرافة في إسطنبول (أ ب)
عرب ٤٨

سجّلت الليرة التركية من جديد انخفاضا غير مسبوق الثلاثاء، إذ خسرت 13% من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار، لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى تصله.

ويأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الذي أكد أنه لن يغير سياسته النقدية وسيواصل "مقاومة الضغوط" التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.

وندد إردوغان مساء أمس الإثنين عقب اجتماع حكومي بـ"المؤامرة" التي تستهدف الاقتصاد التركي.

وقال: "يمكننا أن نرى تلاعب البعض بسعر الصرف والعملة الصعبة ومعدلات الفائدة ورفع الأسعار".

أحد أسواق إسطنبول (أ ب)

وساهمت هذه التصريحات بتراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.

والخميس الماضي، خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين، من 16% إلى 15%، بناءً على رغبة رئيس الدولة وعلى الرغم من التضخم بنحو 20% في عام واحد رسميا.

ويواصل إردوغان التعبير عن معارضته لمعدلات الفائدة المرتفعة التي يعتبر أنها -خلافا لكل ما هو متعارف عليه ماليا- بمثابة عائق أمام النمو.

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