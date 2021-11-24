لخفض أسعار النفط: الصين ستستخدم  مخزونها النفطي الاحتياطي

عرب ٤٨ / أ ف ب

ستستخدم الصين مخزونها النفطي الاحتياطي، بالتعاون مع دول أخرى لخفض أسعار الذهب الأسود، وفق ما أعلنت البلاد، اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصيني، تجاو ليجيان، إن "الصين، ونظرًا إلى حاجاتها وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعي من النفط الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق".

لم يحدد تجاو متى ستتم عمليات السحب هذه أو كمية النفط التي تخطط بكين لضخها في السوق.

وتأتي تصريحاته في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي أعلن، أمس الثلاثاء، عن "مبادرة كبرى" لخفض أسعار النفط من خلال طرح 50 مليون برميل ستسحبها من احتياطاياتها النفطية الإستراتيجية، وهي أكبر كمية تُسحب على الإطلاق.

قالت الولايات المتحدة أيضًا إن الصين تنضم إلى هذه المبادرة مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

عند سؤاله، لم يذكر المتحدث الصيني الولايات المتحدة أو الدول المشاركة الأخرى. واكتفى بالقول إنه لاحظ "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كبرى الدول المستهلكة للحفاظ على استقرار السوق".

وقال إن "الصين على اتصال وثيق مع مختلف المعنيين بما في ذلك مستهلكي النفط ومنتجيه".