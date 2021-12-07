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ارتفاع أسعار الذهب وسط ضعف الدولار

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 14:41

ارتفاع أسعار الذهب وسط ضعف الدولار
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات اليوم، الثلاثاء، وسط تراجع مؤشر الدولار وترقب تداعيات متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي، وكذلك قرارات الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه الأسبوع القادم.

وعند الساعة 8:22 بتوقيت غرينتش ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 3.43 دولارات أو نسبة 0.19%، ليتداول عند 1782.80 دولارا للأوقية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شباط/ فبراير المقبل، بنسبة 0.19% أو 3.3 دولارات، إلى مستوى 1782.80 دولارا للأوقية.

بالتزامن مع ذلك، انخفض مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.09% عند 96.24.

ولا تزال الضبابية تحيط بحدة "أوميكرون" على المصابين وشدة انتشار العدوى، وقدرة اللقاحات الحالية على إضعافه، ما دفع عديد الاقتصادات حول العالم إلى التحوط، بفرض قيود متباينة على السفر.

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#أسعار الذهب
#مؤشر الدولار
#اقتصاد
#أوميكرون

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