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ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار وترقب تأثيرات "أوميكرون"

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 11:56

ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار وترقب تأثيرات "أوميكرون"
صورة توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

ارتفعت أسعار الذهب بتعاملات، اليوم الأربعاء، وسط انخفاض الدولار وترقب مستجدات متحور "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي.

وعند الساعة (9:04 ت.غ)، ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 2.39 دولار أو بنسبة 0.13%، ليتداول عند 1816.99 دولارًا للأوقية.

وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شباط/ فبراير بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.6 دولار إلى مستوى 1817.20 دولارا للأوقية.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.12% عند 96.157.

وارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية أميركية مخيبة للآمال.

وكشفت بيانات معهد الإمدادات الأميركي، الثلاثاء، تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 58.7 نقطة خلال كانون أول/ ديسمبر، مقابل 61.1 نقطة في الشهر السابق.

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#الذهب
#الدولار
#أوميكرون

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