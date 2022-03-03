117 دولارا لنفط برنت والعقود الآجلة للغاز ترتفع لمستوى قياسي

ارتفع سعر النفط من خام برنت إلى نحو 117 دولارا للبرميل الواحد، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا لمستوى قياسي جديد، حيث يواصل سوق الطاقة بالارتفاع في اليوم الثامن للغزو الروسي لأوكارنيا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، أمس الأربعاء، بسب المخاوف من نقص الإمدادات مع محاولة التجار تقليص اعتمادهم على إمدادات الغاز الروسي.

يأتي ذلك، فيما أعلن قادة أوبك وحلفاؤهم المنتجون للنفط التزامهم بخطتهم لزيادة إنتاج النفط تدريجيا، بينما يهز الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق ويعيد تشكيل التحالفات ويتسبب في مقتل مدنيين ورفع أسعار النفط الخام.

وقرر تحالف "أوبك بلس" لمنتجي النفط، - المكون من أعضاء أوبك بقيادة السعودية وأعضاء من خارج المنظمة بقيادة روسيا، زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نيسان/ أبريل المقبل.

وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية خلال تعاملات اليوم بنسبة 60% قبل أن يتراجع قليلا مع استمرار التعاملات، في الوقت الذي تراجعت فيه شركات تجارة الغاز والكهرباء عن الدخول في صفقات جديدة مع شركة جازبروم للتسويق والتجارة الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى وجود مخاطر إضافية تتمثل في احتمال إلغاء العقود الموقعة بالفعل، أو إعلان شركات المقاصة والتسوية وقف التعامل مع الشركة الروسية مما سيجعل من الصعب تنفيذ عقود شراء الغاز الروسي، في ظل العقوبات الدولية على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ومع اشتداد حدة القتال في أوكرانيا وتدمير البنية التحتية فقد يتعرض تدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب المارة بالأراضي الأوكرانية للاضطراب.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرح في رد على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر واردات النفط الروسي.