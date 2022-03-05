استبعاد روسيا من "سويفت" سيضر بالاقتصاد العالمي

وفقا لتعبير وزير المالية الفرنسي، فإن قرار استبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، يعد بمثابة "سلاح نووي مالي، إلا أن القرار الذي اتخذ من أجل ممارسة الضغوطات على موسكو ودفعها للتراجع عن الغزو لأوكرانيا، سيؤثر بالسلب أيضا على الدول التي اتخذت القرار.

ووقعت ألمانيا على قرار استبعاد روسيا من نظام سويفت على استحياء، وذلك بسبب ارتباطها بروسيا في الحصول على الطاقة ومخاوفها من قيام روسيا بالرد على هذه الخطوة.

وحيال هذه التداعيات، تم التخطيط لتقليل الضرر الواقع على الدول المتعاملة مع روسيا في قطاع الطاقة، ولذلك اُستثنيَ "سبيربنك" الذي يعد أكبر بنك في روسيا و"غازبروم بنك" لأهميته بالنسبة لقطاع الطاقة.

واتخذ الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قرارات عقابية بحق روسيا، منها استبعاد الاخيرة من نظام "سويفت" كرد فعل على العملية العسكرية التي أطلقتها ضد أوكرانيا.

ويستهدف بهذه العقوبات إعاقة الصادرات والواردات الروسية عن طريق تصعيب قيامها بأي معاملات مالية في أي مكان بالعالم. وكانت روسيا قد تعرضت لتهديد مشابه عام 2014، وأعلن وزير المالية الروسي آنذاك ألكسي كودرين، إن قرار استبعاد بلاده من نظام "سويفت" يمكن أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5 في المئة.

ومع أن وضع الاقتصاد الروسي في 2022 أفضل منه عام 2014، إلا أن من المتوقع أن يؤدي قرار الاستبعاد من نظام سويفت إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الروسي.

لا يوجد إجماع بالاتحاد الأوروبي بخصوص القرار

ستضر هذه العقوبات بالدول المعتمدة على روسيا في الحصول على أي سلعة، وسيضطر رجال الأعمال في الدول التي اتخذت القرار للبحث عن وسائل بديلة وأنظمة أكثر تعقيداً لمواصلة التجارة مع روسيا.

أما الحل الآخر، فسيكون البحث عن بديل لروسيا، إلا أن كل الدول وفي مقدمتها الدول التي تدعم القرار، تعلم جيدا أنه لا يمكن العثور على بديل لروسيا على المدى القريب، وخصوصا في مجال الطاقة.

دول تدعم القرار على استحياء

وتتصرف بعض الدول بالاتحاد الأوروبي بحذر في ما يخص بالعقوبات على روسيا بسبب كون الأخيرة هي المورد الأول للبترول والغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي. لأن المعاناة مجددا من ارتفاع أسعار الطاقة سيكون نزيفا جديدا للاقتصادات التي بدأت في التعافي مؤخرا من تداعيات جائحة كورونا.

الحكومات لا ترغب في توقف إمدادات الطاقة أو زيادة جديدة في الأسعار. وكانت ألمانيا من بين الدول التي وقعت على قرار استبعاد روسيا من نظام سويفت على استحياء، وذلك بسبب ارتباطها بروسيا في الحصول على الطاقة ومخاوفها من قيام روسيا بالرد على هذه الخطوة.

هل تمتلك روسيا بديلا لنظام سويفت؟

هددت روسيا في السابق بالاستبعاد من نظام سويفت بسبب أزمة شبه جزيرة القرم، وفي عام 2014 طورت روسيا نظام الدفع الخاص بها SPFS وبدأت اختبار هذا النظام واستخدامه مع بعض الدول. ومع استبعادها من نظامي فيزا وماستركارد عام 2016 بدأت روسيا استخدام نظام بطاقات الدفع الخاص بها MIR ، إلا أن هذين النظامين لم يستخدما إلا على نطاق ضيق.

تأثير القرار على تركيا

ضمت القائمة غير النهائية التي أعلنتها الولايات المتحدة والمفوضية الأوربية عدة بنوك روسية هي " بنك أوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"روسيا بنك" و"برومسفيازبنك" و"في تي بي" و"في إي بي" وسوفكومبنك". وتم التخطيط لتقليل الضرر الواقع على الدول المتعاملة مع روسيا في قطاع الطاقة ولذلك اُستثنيَ "سبيربنك" الذي يعد أكبر بنك في روسيا و"غازبروم بنك" لأهميته بالنسبة لقطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تتأثر تركيا من الأزمة بين روسيا وأكرانيا في قطاعات الطاقة والسياحة والتجارة. إلا أنه ليس من المتوقع توقف التجارة معها تماما لأنه من الممكن مواصلة عمليات الدفع بواسطة البنوك الروسية المستثناة من القرار. كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى تأثر تركيا التي تعاني من نسب تضخم مرتفعة.

الوضع النهائي

سيسبب الاستبعاد من نظام سويفت مشاكل كثيرة لروسيا فيما يخص بمدفوعات الصادرات والواردات، وسيزيد من تكلفة البحث عن طرق بديلة. إلا أن استثناء بعض البنوك الروسية من القرار سيخفف من التأثيرات السلبية.

ومن ناحية أخرى سيضر بالاقتصاد الروسي بسبب تراجع الصادرات وفرض قيود على احتياطات البنك المركزي الروسي على الساحة الدولية، ما سيؤدي ذلك إلى تراجع العملة الروسية وارتفاع التضخم.

ولن يقتصر تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي فقط، بل سيؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة على الدول التي لديها تجارة مع روسيا. مثلا سيؤدي ارتفاع التضخم في روسيا وتراجع قيمة الروبل إلى انخفاض في عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة تكلفة استيرادها على الاتحاد الأوروبي وبالتالي زيادة التضخم.

وإذا ما قابلت روسيا قرار الاستبعاد من نظام سويفت بتقليص صادراتها، سيؤثر ذلك على الإنتاج والصناعة وسيرفع التكلفة ويسبب مشاكل في أمن الطاقة بالدول التي تتعامل مع روسيا، وفي مقدمتها تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

سيوضح إعلان القائمة الرسمية للبنوك الروسية المستبعدة من نظام سويفت، مدى الضرر الذي سيلحق بروسيا ودول أخرى من هذا القرار.

وبالنظر إلى العقوبات الإضافية نجد أن روسيا وكل النظام العالمي الذي يتاجر معها سيتأثر من قرار الاستبعاد من نظام سويفت.

وعلى الاتحاد الأوروبي أن ينتبه جيدا حتى لا تؤثر هذه العقوبات بصورة مباشرة على صادرات البترول والغاز الطبيعي الروسية. لأنه لن يرغب أحد في أن تقوم روسيا بقطع إمدادات الغاز والنفط التي تصدره والذي لا يمكنها الحصول على ثمنه بسبب قرار سويفت. ولذلك من الصعب وصف قرار استبعاد روسيا من نظام سويفت بشكل حذر بأنه "سلاح نووي مالي".