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الأسواق العالمية تترقب اجتماعا بشأن الفائدة على الدولار

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 13:14

الأسواق العالمية تترقب اجتماعا بشأن الفائدة على الدولار
(توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

تترقب الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي)، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الدولار.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تشهد أسواق الأسهم والعملات المشفرة تراجعات حادة، بسبب المخاوف من تشديد كبير للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك "جيه بي مورغان" رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع، بعد مسح أظهر ارتفاع توقعات الأميركيين بشأن التضخم.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى قرار بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن أرقام التضخم الأميركي في أيار/مايو وصدرت الجمعة، أثارت المخاوف أكثر لدى صناع السياسة النقدية الأميركية.

وصعدت نسبة التضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أيار/مايو، بأعلى مستوى منذ عام 1981.

وأمس الإثنين، تراجعت أسواق الأسهم الأميركية بقيادة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي تراجع في أربع جلسات متتالية، بينما بلغت نسبة التراجع منذ مطلع 2022، بنسبة 22%.

وتعيش الأسواق العالمية، موجة نزوح جماعية من أسواق الأسهم والسندات والعملات المشفرة، إلى الملاذ الآمن (الدولار)، وهربا من أية استثمارات عالية المخاطر.

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#الأسواق العالمية
#الدولار
#أسعار الفائدة
#الفيدرالي الأميركي

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