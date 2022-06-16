  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

تراجع مبيعات السيارات في الأسواق الأوروبية بنسبة 11%

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 17:22

تراجع مبيعات السيارات في الأسواق الأوروبية بنسبة 11%
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 11,2% في الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو، مسجّلة انخفاضًا للشهر العاشر على التوالي، حسبما أعلنت الخميس، رابطة المصنعين الأوروبيين للسيارات.

مع بيع 791,542 سيارة جديدة في ظلّ أزمة نقص في أشباه الموصلات، كان أيار/مايو 2022 أضعف شهر مماثل سجلته رابطة المصنعين الأوروبيين للسيارات منذ بداية سلسلة الإحصاءات التي تجريها منذ 1990، باستثناء أيار/مايو 2020 الذي شكّل حالة خاصة بسبب جائحة كوفيد-19.

والانخفاض على أساس سنوي أقلّ وضوحًا مما هو عليه بالنسبة لآذار/مارس ونيسان/أبريل حيث كان التراجع تخطى نسبة 20%.

ومن بين الأسواق الرئيسية في أيار/مايو، سجّلت ايطاليا تراجعًا بنسبة 15,1%، واسبانيا بنسبة 10% وألمانيا بـ10,2% وفرنسا بـ10,1%. وتراجعت مبيعات السيارات في السوق البريطانية بـ20,6%.

في المقابل، سُجّل ارتفاع في المبيعات في بلغاريا وقبرص ورومانيا وليتوانيا واليونان والسويد.

وشهدت السوق الأوروبية للتو أسوأ خمسة أشهر في تاريخها - باستثناء عام 2020 - مع بيع 3,7 ملايين سيارة فقط (تراجع بنسبة 13,7% على أساس سنوي).

ومنذ ربيع 2021، تواجه سوق السيارات في أوروبا وأميركا سلسلة من العوائق اللوجستية، منها نقص في أشباه الموصلات. والأخيرة هي رقائق الكترونية، مُصنّعة بشكل أساسي في آسيا، ضرورية لتصنيع الهواتف والحواسيب المحمولة وأيضًا السيارات التي تتزود بتقنيات جديدة دائمًا.

ومع استقرار إمدادات الرقائق الالكترونية، توقعت رابطة المصنعين الأوروبيين للسيارات انتعاشًا في سوق مبيع السيارات في النصف الثاني من 2022، لكن الحرب في أوكرانيا أتت لتخفف من هذا التفاؤل.

وحقق مصنعو السيارات أرباحًا في الربع الأول من العام 2022 رغم انخفاض أرقام المبيعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات. لكن أرقام مبيعاتهم استمرت في الانخفاض.

وتراجعت مبيعات فولكسفاغن بـ19,6% في أيار/مايو على أساس سنوي مع انخفاض حاد بمبيعات علامتها التجارية الرئيسية فولكسفاغن وعلاماتها الأخرى سكودا وأودي وسيات.

كذلك، تراجعت مبيعات شركة ستيلانتيس بنسبة 14,6%، مع تراجع مهم في بيع علامات سيتروين وفيات وبوجو.

بودكاست عرب 48

#مبيعات السيارات
#الاتحاد الأوروبي
#تراجع بسوق السيارات في أوروبا

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كيف يتسبّب رفع سعر الفائدة في كبح التضخّم؟
كيف يتسبّب رفع سعر الفائدة في كبح التضخّم؟

2022-06-16

البنك المركزي الأوروبي يجتمع بشكل استثنائي لمكافحة التضخم
البنك المركزي الأوروبي يجتمع بشكل استثنائي لمكافحة التضخم

2022-06-15

أميركا تمدد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات
أميركا تمدد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات

2022-06-15

الأكثر قراءة

سموتريتش يطرح مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

سموتريتش يطرح مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

2022-06-15
نفتالي بينيت وركل قضية فلسطين

نفتالي بينيت وركل قضية فلسطين

2022-06-15
من يقف خلف تعيين ضابط سابق من الشرطة مديرا لمجلس حورة؟

من يقف خلف تعيين ضابط سابق من الشرطة مديرا لمجلس حورة؟

2022-06-15
اعتقال الشيخ مجدي خطيب وزوجته من منزلهما في عرابة

اعتقال الشيخ مجدي خطيب وزوجته من منزلهما في عرابة

2022-06-15
السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترفضان مقترحا أميركيا لقمة بمشاركتهما

السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترفضان مقترحا أميركيا لقمة بمشاركتهما

2022-06-15