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صعود أسعار النفط وسط مخاوف من الركود

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 12:11

صعود أسعار النفط وسط مخاوف من الركود
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

سجلت أسعار النفط ارتفاعا قليلا في التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إلا أن المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وامتداده عالميا، تضغط على الأسعار.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في مقابلة مع قناة "ABC" الأميركية، إن "التوقعات الرسمية تشير لاحتمالية حدوث في الاقتصاد المحلي"، مشيرة إلى أن الركود لن يكون حتميا.

وعند الساعة 7:36 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.18% أو 19 سنتا إلى 113.28 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم آب/أغسطس، بنسبة 0.29% أو 34 سنتا إلى 108.31 دولارا للبرميل.

ومما يذكر أن فرضية حدوث ركود اقتصادي، سيدفع الطلب على الخام إلى التراجع على مستوى الولايات المتحدة على الأقل، إذ تعتبر أكبر مستهلك للخام عالميا بمتوسط يومي 17 مليون برميل.

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#أسعار النفط
#ركود
#الأسواق العالمية
#أميركا

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