تراجُع أسعار النفط بسبب مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، على وقع بيانات أميركية أظهرت تباطؤ الطلب على الخام، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود فعليا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية (باستثناء تلك الموجودة في احتياطي البترول الإستراتيجي) زادت بمقدار 4.5 ملايين برميل عن الأسبوع السابق عند 426.6 مليون برميل.

وارتفع إجمالي مخزونات بنزين السيارات بمقدار 0.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بنحو 3 بالمئة من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 0.22 بالمئة أو 19 سنتا إلى 96.61 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول/ سبتمبر بنسبة 0.17 بالمئة أو 14 سنتا إلى 90.68 دولارا للبرميل.

وانكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني 2022 بنسبة 0.9 بالمئة في القراءة الأولى، بعد انكماش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول.

وبدأت أسعار الوقود داخل الأسواق الأميركية تسجل تراجعات من مستوياتها القياسية، وهو ما يرجع بحسب خبراء أسواق المال إلى تراجع الطلب.

ويأتي هبوط الأسعار، على الرغم من خفض تحالف "أوبك+" آلية زيادة الإنتاج في أيلول/ سبتمبر المقبل، إلى 100 ألف برميل يوميا مقارنة مع متوسط زيادات 400 ألف برميل في الشهور الماضية من 2022.