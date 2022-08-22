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مسؤول ألماني: قد ننزلق إلى الركود إذا تصاعدت أزمة الطاقة

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 09:10

مسؤول ألماني: قد ننزلق إلى الركود إذا تصاعدت أزمة الطاقة
ميناء ألماني (Gettyimages)
عرب ٤٨/ الأناضول

حذر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، أمس الأحد، من انزلاق بلاده إلى الركود إذا تصاعدت أزمة الطاقة، داعيا البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.

وقال ناجل في مقابلة مع صحيفة "راينيشيه بوست" الألمانية إنه "في حال تفاقم أزمة الطاقة، فإنه من المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل".

وأضاف: "لا يزال أداء الاقتصاد الألماني جيدًا في ظل الظروف الصعبة في النصف الأول من العام".

وأكد أن معدلات التضخم في ألمانيا "من الممكن" أن تصل لـ10% في أشهر الخريف، لافتا أن البلاد شهدت معدلات تضخم ثنائية الرقم قبل أكثر من 70 عاما.

وحول توقعاته بشأن قرار سعر الفائدة القادم للبنك المركزي الأوروبي في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل، قال ناجل إنه "نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، يجب أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة".

وفي تموز/ يوليو الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لاتخاذ "خطوات رئيسية أخرى للتأكد من عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط".

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#ألمانيا
#ركود الاقتصاد الألماني

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