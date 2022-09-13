تباطؤ التضخم الأميركي بعكس التوقعات في آب

تباطأ تضخم أسعار المستهلك في السوق الأميركية خلال آب/أغسطس دون التوقعات، مسجلا 8.3% نزولا من 8.5% في تموز/يوليو السابق له.

وذكر مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم على أساس شهري ارتفع بنسبة 0.1% في آب/أغسطس الماضي.

وتأتي هذه البيانات في وقت كانت أوساط حكومية أميركية تتوقع تراجع التضخم إلى قرابة 8% في آب/أغسطس، الأمر الذي رجح احتمالية زيادة قوية لأسعار الفائدة، الأسبوع المقبل.

وبلغت نسبة تضخم أسعار الغذاء في السوق الأميركية 11.4% على أساس سنوي، بينما تضخمت أسعار الطاقة بنسبة 23.8%.

وفي قطاع الطاقة، سجلت أسعار البنزين زيادة بنسبة 25.6%، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15.8% على أساس سنوي.

وكانت أسعار المستهلك الأميركي سجلت في حزيران/يونيو الماضي، أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981، قبل أن تسجل تراجعين على التوالي.

ومن المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في اجتماعه الذي سيعقد بتاريخ 20 - 21 أيلول/سبتمبر الجاري.