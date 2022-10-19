  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

آفاق الاقتصاد الأميركيّ باتت "أكثر تشاؤما"

تاريخ النشر: 19/10/2022 - 22:47

آفاق الاقتصاد الأميركيّ باتت "أكثر تشاؤما"
(Getty Images)
عرب ٤٨

قال الاحتياطي الفدرالي في تقرير، الأربعاء، إن الآفاق الاقتصادية باتت "أكثر تشاؤما" في الولايات المتحدة في ظلّ المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيرا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة.

ويأتي أحدث تقارير الاحتياطي الفدرالي عن الظروف الاقتصادية، إثر زيادته الحادة لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، وفي وقت يحاول تجنب ركود أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي تعثّر في العديد من المناطق في الولايات المتحدة مع "تباطؤ أو ضعف الطلب" بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتعطل الإمدادات.

ورفع الاحتياطي معدل الفائدة خمس مرات هذا العام بإجمالي ثلاث نقاط مئوية، قائلا إن مزيدا من الزيادات في الطريق.

وأورد التقرير الذي يستطلع آراء الشركات وفاعلين آخرين أن "المخاوف من الركود" انتشرت أيضا في العديد من المناطق.

وتواجه الأسر صعوبات معيشية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب أزمات سلسلة التوريد، وقرارات الإغلاق المفاجئة في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولا تزال أسعار الاستهلاك مرتفعة، ما يغذي التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل.

من جهته، قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر، إن اقتصادات كبرى من بينها الولايات المتحدة ستستمر في التعثر، وتوقع أن تسجل الأخيرة نموا هذا العام بنسبة 1,6 بالمئة.

ورغم أن نمو الأسعار لا يزال مرتفعا، قال تقرير الاحتياطي الفدرالي الأربعاء إنه لاحظ "بعض الانفراج" مع انخفاض تكاليف السلع والوقود والشحن.

وأضاف التقرير أنه "بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات تشير إلى اعتدال زيادات الأسعار بشكل عام".

بودكاست عرب 48

#التضخم
#أسعار الفائدة
#الولايات المتحدة
#الاحتياطي الفدرالي
#ركود اقتصادي

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

واشنطن ستسحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياط الإستراتيجي
واشنطن ستسحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياط الإستراتيجي

2022-10-19

شركات السيارات الصينيّة تغزو السوق الأوروبيّة بمركبات فاخرة
شركات السيارات الصينيّة تغزو السوق الأوروبيّة بمركبات فاخرة

2022-10-18

سعر الغاز الأوروبيّ يبلغ أدنى مستوياته منذ حزيران
سعر الغاز الأوروبيّ يبلغ أدنى مستوياته منذ حزيران

2022-10-17

الأكثر قراءة

أستراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أستراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

2022-10-18
رغم العقوبات الدولية: زوجة المتحدث باسم الكرملين تستجم بإسرائيل

رغم العقوبات الدولية: زوجة المتحدث باسم الكرملين تستجم بإسرائيل

2022-10-18
وفاة الفتى وليد شهاب من جسر الزرقاء متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

وفاة الفتى وليد شهاب من جسر الزرقاء متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

2022-10-18
حالة الطقس: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ومائل للبرودة ليلا

2022-10-18
انطلاق الدعاية لانتخابات الكنيست دون حسم واضح

انطلاق الدعاية لانتخابات الكنيست دون حسم واضح

2022-10-18