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المفوضيّة الأوروبيّة: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية السنة

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 16:34

المفوضيّة الأوروبيّة: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية السنة
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

حذّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء، بينما رفعت بروكسل توقّعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

وترزح أوروبا تحت وطأة الهزّات الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وسددت ضربة للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع، وارتفاع التكاليف، يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل، في ركود في الفصل الأخير من 2022.

وأكدت المفوضية أن "انكماش النشاط الاقتصادي، يتوقع بأن يستمر في الربع الأول من 2023. ويتوقع بأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع".

وأضافت "في وقت تواصل الرياح المعاكسة القوية الحد من الطلب، يتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3 في المئة عام 2023".

وتأتي التوقعات المتشائمة، بينما رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن التضخّم للعامين الحالي والمقبل.

وتوقعت بأن يسجّل معدل التضخم 8,5 في المئة هذا العام، أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6,1 في المئة في 2023، أي أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة.

وقال مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني "واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد بأن الذروة باتت قريبة. على الأرجح في نهاية العام الجاري".

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#الاتحاد الأوروبي
#منطقة اليورو
#ركود
#التضخم

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