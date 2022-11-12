العملات المشفّرة.. سوق ضبابي وتسجيل خسائر إضافية بتداولات السبت

سجّلت معظم العملات الرقمية المشفّرة "الكريبتو"، اليوم السبت، انخفاضا حادًا بقيمتها السوقية، وذلك على إثر أزمة انهيار بورصة "إف تي إكس".

ووسط هذا الانهيار، تسعى عملة "بيتكوين" وتلك العملات التي تدور بفلكها، أن تقاوم موجة الخسائر التي مني بها السوق بعد خسارة مؤسس بورصة "إف تي إكس" السابق، سام بنكمان فرايد.

وخسر فرايد ثروته بالكامل المُقدّرة بـ16 مليار دولار، في ظل موجة ضبابية في السوق.

ولكن، يشير خبراء إلى أن مساعي "بيتكوين" لاحتواء هذه الأزمة، هي محدودة جدا، خصوصا وأن هذه الأزمة ألقت بظلالها على قيمة العملة الرقمية الأكبر وخسرت "بيتكوين" ما يساوي 21.88% من قيمتها السوقية خلال 7 أيام.

وفي مجمل خسائر سوق العملات المشفّرة لتداولات اليوم السبت، سجّل خسائر بقيمة 2.78% من قيمته السوقية التي نزلت إلى 840.50 مليار دولار، مقابل 836.40 مليار دولار في ختام تداولات أمس، لتفقد 4.1 مليار دولار.

وتشهد القيمة السوقية للعملات المشفرة، تراجُعات حادة، وسط هجرة جماعية للمستثمرين الصغار، الباحثين عن الخروج بأقل الخسائر.

وكان الأسبوع الجاري أحد أسوأ الفترات على مستثمري العملات المشفرة على الإطلاق، مع وصول القيمة السوقية لها لمستوى دون تريليون دولار أميركي، لأول مرة منذ مطلع 2021، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.