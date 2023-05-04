مصر ترفع سعر السولار

بررت اللجنة زيادة سعر لتر السولار في الأسواق المحلية، إلى الارتفاعات العالمية التي طرأت على أسعاره عالميا، وسط زيادة في الطلب عليه من جانب أوروبا، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، تنفيذ زيادة على سعر لتر السولار في الأسواق المحلية، اعتبارا من اليوم الخميس.

وذكرت اللجنة في بيان، الخميس، أن مقدار الزيادة على سعر لتر السولار يبلغ جنيها واحدا ليستقر عند 8.25 جنيهات (27 سنتا) للتر الواحد.

وبررت اللجنة زيادة سعر لتر السولار في الأسواق المحلية، إلى الارتفاعات العالمية التي طرأت على أسعاره عالميا، وسط زيادة في الطلب عليه من جانب أوروبا، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وبعد قرار زيادة سعر السولار، أعلنت عدة محافظات مصرية في بيانات ومنشورات منفصلة، عن تنفيذ رفع على أجرة ركوب وسائل النقل العام، بشكل فوري.

وأورد البيان أن اللجنة قررت الإبقاء على أسعار لتر البنزين بأنواعه دون تغيير، عند 8.75 جنيهات للتر البنزين 80 أوكتان، و10.25 جنيهات للتر البنزين 92 أوكتان، و11.50 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان.