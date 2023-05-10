الدولار يهبط على وقع بيانات التضخّم في الولايات المتّحدة

تراجع مؤشّر الدولار بنسبة 0.25٪، إلى 101.17 نقطة، كما انخفض الدولار الأميركيّ في وقت مبكّر من التعاملات الأوروبيّة، لكنّ المكاسب كانت محدودة قبل إصدار تقرير التضخّم الأميركيّ

أشارت بيانات اقتصاديّة نشرت اليوم الأربعاء، إنّ الدولار الأميركيّ تعرّض لهبوط قويّ، وذلك بالتزامن مع صدور بيانات التضخّم الأميركيّ، وذلك بعد أن كان مؤشّر الدولار في صعود واضح.

وكان مؤشّر أسعار المستهلكين، قد سجّل على أساس سنويّ 4.9٪، فيما توقّع خبراء أن يسجّل صعودًا بـ5٪، كما كان يسجّل في البيانات الماضية.

وسجّل مؤشّر أسعار المستهلكين في أميركا عن شهر نيسان/ أبريل على أساس شهريّ 0.4٪، فيما توقّع خبراء أن ينمو بـ0.4٪، وذلك بعد نموّه بـ0.1٪ خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وتراجع مؤشّر الدولار بنسبة 0.25٪، إلى 101.17 نقطة، كما انخفض الدولار الأميركيّ في وقت مبكّر من التعاملات الأوروبيّة، لكنّ المكاسب كانت محدودة قبل إصدار تقرير التضخّم الأميركيّ.

جدير بالذكر، أنّ المجلس الفيدراليّ في كليفلاند، كان قد أعلن في وقت مسبق، عن توقّعاته التي جاءت سنويًّا عند 5.19٪، وهو أعلى من توقّع 5٪ التي أقرّها الخبراء، لذلك، وبحسب المجلس، فإنّ التوقّعات السلبيّة ستكون مسيطرة خلال فترة التداولات المقبلة.

وكان البنك المركزيّ الأميركيّ، قد أعلن في اجتماعه الماضي، زيادته العاشرة على التوالي في سعر الفائدة، لكن رئيس مجلس الفيدراليّ الأميركيّ، كان قد صرّح بأنّه قد يوقف الزيادات في معدّلات الفائدة في حزيران/ يونيو المقبل، في حال سمحت البيانات الاقتصاديّة الواردة.

وازدادت حدّة التشاؤم في أسواق البورصة بعد تقرير التضخّم، وكذلك شهدت أسواق العملات الرقميّة تذبذبات واضحة، في حين يحذّر خبراء اقتصاديّون من انهيار وشيك في قطاع البنوك في الولايات المتّحدة الأميركيّة.