صندوق النقد الدوليّ يحذّر من "تداعيات خطيرة" في حال تخلفت الولايات المتحدة عن تسديد ديونها

أفادت مديرة العلاقات العامّة لدى صندوق النقد الدوليّ جولي كوزاك الصحافيّين "تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتّحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالميّ أيضًا

حذّر صندوق النقد الدوليّ الخميس من تداعيات خطيرة إذا تخلّفت الولايات المتّحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائيّة لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وأفادت مديرة العلاقات العامّة لدى صندوق النقد الدوليّ جولي كوزاك الصحافيّين "تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتّحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالميّ أيضًا، في حال تخلّفت الولايات المتّحدة عن السداد"، داعية جميع الأطراف المعنيّة إلى حلّ المسألة بشكل عاجل.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة، جانيت يلين، اليوم الأحد، من أنّه ما لم يتّخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين في البلاد "ستنشأ فوضى ماليّة واقتصاديّة".

وفي أواخر نيسان/أبريل، صوت مجلس النوّاب بقيادة الجمهوريّين الّذين يستعدّون لمواجهة مع الرئيس جو بايدن، لرفع حدّ الاقتراض، ولكن فقط مع تخفيضات جذريّة لكبح ما يراه الحزب إنفاقًا مفرطًا.

واتّهم الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، الجمعة، خصومه الجمهوريّين، بأخذ اقتصاد البلاد "رهينة" برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونيّة العامّة، ما لم يقدّم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانيّة.

وتحذّر الإدارة من أنّ عدم رفع سقف الدين العامّ سيؤدّي إلى تخلّف واشنطن عن سداد مستحقّات دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخيّة من شأنها أن تحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حدّ سواء.

وأقرّ الجمهوريّون في مجلس النوّاب حيث يتمتّعون بأغلبيّة ضئيلة مشروع قانون مقترح من شأنه أن يسمح برفع سقف الاقتراض مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق في مجموعة من البرامج الحكوميّة.