حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف واردات الألماس والنحاس

يتوقّع أن يناقش رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سلسلة عقوبات جديدة ضدّ روسيا، بما فيها إجراءات أميركيّة لإدراج 70 كيانًا روسيًا وأجنبيًّا إضافيًّا على لائحة تجاريّة أميركيّة سوداء.

كشفت بريطانيا الجمعة حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك على هامش قمّة مجموعة السبع الّتي تفتتح الجمعة في هيروشيما غربيّ اليابان "كما تظهر العقوبات الّتي أعلنت اليوم، تظلّ مجموعة الدول السبع موحّدة في مواجهة تهديد روسيا وثابتة في دعمها أوكرانيا".

وصدرت روسيا ألماسًا بقيمة تقدّر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار في 2021.

ويتوقّع أن يناقش رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سلسلة عقوبات جديدة ضدّ روسيا، بما فيها إجراءات أميركيّة لإدراج 70 كيانًا روسيًا وأجنبيًّا إضافيًّا على لائحة تجاريّة أميركيّة سوداء.

وأشار مسؤول في الاتّحاد الأوروبّيّ الخميس إلى أنّ قادة مجموعة السبع سيناقشون عقوبات تشمل قطاع الألماس قائلًا "نعتقد أنّنا في حاجة إلى الحدّ من الصادرات التجاريّة الروسيّة في هذا القطاع".

وتعدّ الإمارات العربيّة المتّحدة والهند، وكذلك بلجيكا عضو الاتّحاد الأوروبّيّ، من المستوردين الرئيسيّين للألماس.