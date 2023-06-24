رؤساء دول يتفقون على إجراء "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي

لم يصدر عن القمة بيان مشترك، إلا أنها انتهت بعدد من التعهدات، منها اعتزام البنك الدولي إدراج بند جديد في اتفاقاته مع الدول الأكثر هشاشة، ينص على تعليق سداد الديون في حال وقوع كارثة.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن عددا من قادة العالم اتفقوا على إجراء "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي.

جاء ذلك في ختام القمة التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس على مدى يومين، وحملت اسم "ميثاق مالي عالمي جديد"، حسبما نقل موقع قناة "فرانس 24".

وقال ماكرون إن هناك "إجماعا تاما على إجراء إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي، مشيرا إلى تحقيق بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة.

ولم يصدر عن القمة بيان مشترك، إلا أنها انتهت بعدد من التعهدات، منها اعتزام البنك الدولي إدراج بند جديد في اتفاقاته مع الدول الأكثر هشاشة، ينص على تعليق سداد الديون في حال وقوع كارثة.

كما وعدت دول غنية بتقديم 2.5 مليار دولار للسنغال، لمساعدة الدولة الإفريقية للحد من اعتمادها على الطاقات الأحفورية، كما سيتم تخفيض دين زامبيا، فيما يعتزم صندوق النقد الدولي زيادة تمويله للدول الفقيرة بمقدار 100 مليار دولار.

وحضر القمة نحو 40 رئيس دولة وحكومة، وكان من المفترض أن تشهد إطلاق عدد من القرارات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية، قبل موعد قمة المناخ المقبلة في الإمارات المقررة أواخر العام الجاري.