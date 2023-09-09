بن سلمان يصل الهند للمشاركة بقمة مجموعة العشرين

يُرتقب أن يوقّع بن سلمان اتّفاقا مبدئيا مع الولايات المتحدة والإمارات والاتّحاد الأوروبّي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين يتعلّق بالتنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

وصل وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، السبت، إلى نيودلهي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين حسبما أظهرت لقطات تلفزيونيّة.

وكان في استقبال بن سلمان على مدرج المطار في نيودلهي فرقة نسائية أدت رقصة على أنغام موسيقى فولكلورية.

ويُرتقب أن يوقّع بن سلمان اتّفاقا مبدئيا مع الولايات المتحدة والإمارات والاتّحاد الأوروبّي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين يتعلّق بالتنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جون فاينر، إن هذا المشروع "أتى نتيجة جهود دبلوماسية هادئة وثنائية وفي إطار متعدد الأطراف أيضا".

وأضاف أن المشروع "له قدرات كبيرة لكن لا نعرف كم سيستغرق من الوقت" ليتبلور.

وقد يكون الاتفاق على مناقشة هذا المشروع إحدى النتائج الملموسة لقمة مجموعة العشرين فيما قادة هذه البلدان منقسمون حول الغزو الروسي لأوكرانيا ويواجهون معضلة بشأن الاتفاق على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.