أعداد ماكينات الصرّاف الآليّ للبتكوين تنخفض بنسبة 11٪

تراجعت أعداد الماكينات على مستوى العالم بنسبة 11%، من 37,827 ماكينة مثبّتة في الأوّل كانون الثاني/يناير 2023 إلى 33,622 ماكينة في نفس التاريخ من عام 2024...

قال موقع "Coin ATM Radar" في تقرير نشره، إنّ عدد ماكينات الصرّاف الآليّ لعملة بتكوين انخفض في جميع أنحاء العالم خلال عام 2023.

وتراجعت أعداد الماكينات على مستوى العالم بنسبة 11%، من 37,827 ماكينة مثبّتة في الأوّل كانون الثاني/يناير 2023 إلى 33,622 ماكينة في نفس التاريخ من عام 2024.

وهبطت أعداد الماكينات في الولايات المتّحدة، والّتي تشكّل نسبة 82% من إجماليّ ماكينات الصرّاف الآليّ لعملة بتكوين في العالم، وتعدّ هذه المرّة الأولى الّتي تنخفض فيها أعداد الصرّافات الآليّة للعملة بتكوين من عام إلى آخر.

وعلى الرغم من هذا التناقص، فقد ظلّ معدّل نموّ ماكينات الصرّاف الآليّ في عدّة مناطق أخرى إيجابيًّا، إذ وصل عدد ماكينات الصرّاف الآليّ للبتكوين إلى 1548 ماكينة صرف.

وقال التقرير إنّ أعداد ماكينات الصرّاف الآليّ لعملة بيتكوين في كندا وأستراليا وإسبانيا وبولندا، في حين شهدت سويسرا انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الماكينات المثبّتة. وبالمثل، شهدت مناطق أخرى اعتمادًا متزايدًا على عملة بيتكوين بفضل انتشار ماكينات الصرّاف الآليّ، بحيث يمكن لمستخدمي عملة بيتكوين في الأرجنتين والسلفادور الوصول إلى ماكينات الصرّاف الآليّ لشبكة Lightning Network الخاصّة بالبيتكوين.

كما كشفت البيانات الصادرة عن Coin ATM Radar وصول أعداد ماكينات الصرّاف الآليّ لعملة بيتكوين في جميع أنحاء العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في آب/ أغسطس 2022 لتصل إلى 39,376 ماكينة مثبّتة.