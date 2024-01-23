أسعار النفط تتحرك عرضيا وسط ترقب لتطورات البحر الأحمر

تحركت أسعار النفط عرضيا وسط ترقب لتطورات البحر الأحمر بعد شن تحالف ما يسمى "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضربات على أهداف تتبع جماعة الحوثي في اليمن.

تحركت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بشكل عرضي وسط ترقب لتطورات البحر الأحمر، بعد شن ما يسمى تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ضربات على أهداف تتبع جماعة الحوثي في اليمن.

واليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها شنّت مع عدد من الدول الحليفة ضربات ضد 8 مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

ويمر عبر مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر أكثر من 10 ملايين برميل من النفط الخام والمشتقات يوميا؛ إذ تخشى أسواق الطاقة من تأثر الأسعار صعودا.

وبحلول الساعة (08:10 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/ مارس 0.1 بالمئة أو سبعة سنتات، إلى 80.12 دولارا للبرميل.

في المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، من "اتساع نطاق الحرب" في المنطقة بعد تجدد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن.

وتأتي هذه الأسعار قبيل أسبوعين من حلول رأس السنة الصينية، وفيها يتراجع الطلب على النفط لدى أكبر مستورد للخام عالميا بمتوسط يومي 10 ملايين برميل، ومعها تتأثر الأسعار هبوطا بسبب وفرة المعروض.