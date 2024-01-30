شركة "تويوتا" تعلن عن بيع 11 مليون سيّارة خلال 2023

في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، ذكرت شركة فولكس فاغن الألمانيّة، المنافس اللدود لـ "تويوتا"، أنّها باعت 9.24 ملايين سيّارة في 2023.

أعلنت "تويوتا" اليوم الثلاثاء، عن حفاظ الشركة على تقدّمها للعام الرابع على التوالي، وذلك بعد بيع سيّارات أكثر من أيّ شركة تصنيع أخرى في العالم.

وكان الرقم القياسيّ السابق لشركة صناعة السيّارات اليابانيّة هو 10.74 ملايين سيّارة في 2019، قبل تراجع الإنتاج بفعل هبوط الطلب وشحّ أشباه الموصّلات.

وذكرت تويوتا في بيان، إنّها باعت 11.23 مليون سيّارة على مستوى العالم في العام الماضي، وهو أعلى مستوى مسجّل في تاريخ الشركة.

وأشارت إلى أنّ رقم المبيعات يشمل تلك الّتي تنتجها شركة صناعة السيّارات الصغيرة التابعة للمجموعة "دايهاتسو موتور"، وشركة تصنيع الشاحنات "هينو موتورز المحدودة"، بزيادة 7.2 بالمئة عن العام السابق.

وفي وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، ذكرت شركة فولكس فاغن الألمانيّة، المنافس اللدود لـ "تويوتا"، أنّها باعت 9.24 ملايين سيّارة في 2023.

وقالت تويوتا في البيان: "إنّ تحقيق أعلى المبيعات ليس هدفنا… ونأمل أن نستمرّ في تصنيع السيّارات مع وضع السلامة والجودة على رأس أولويّاتنا".