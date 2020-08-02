الصحة الإسرائيليّة: 3 وفيات بكورونا و3 وزراء إلى الحجر

بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، إصابة 625 شخصًا بفيروس كورونا، أمس السبت، في تراجع كبير عن إصابات الأسابيع الأخيرة.

ويرجّح أن سبب الانخفاض في عدد الإصابات هو انخفاض عدد الفحوصات اليوميّة إلى 7736 أمس السبت، مقابل أكثر من 22 ألف فحص أول من أمس، الجمعة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 أشخاص بالفيروس منذ منتصف ليل السبت – الأحد، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 531.

ويرتفع بهذا عدد المرضى النشطين في البلاد إلى 26153، يخضع 771 للعلاج في المشفى بينما يخضع الآخرون للعلاج المنزلي أو في الفنادق.

ويخضع 96 مريضًا لأجهزة التنفّس الصناعي، أي بارتفاع مريض واحد عن الأمس.

إلى ذلك، أعلن وزير القدس والتراث الإسرائيلي، رافي بيترس، مساء أمس، السبت، إصابته بفيروس كورونا ودخوله إلى الحجر المنزلي، وإثر ذلك، أعلن المتحدث باسم الكنيست، اليوم، الأحد، دخول الوزراء زئيف إلكين ويعكوف أفيطان وأولي ليفي ومستشاريهم إلى الحجر المنزلي بعد لقائهم بالوزير بيرتس.

ومن المقرّر أن ينتهي الحجر المنزلي للوزراء في التاسع من آب/أغسطس المقبل.