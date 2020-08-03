النقب: اعتقال أم وابنتها للاشتباه بقتلهما طفلا قبل 4 سنوات

اعتقلت الشرطة، اليوم، الإثنين، أم من عرعرة النقب (55 عامًا) وابنتها المقيمة في الطيبة (24 عامًا) للاشتباه بدورهما في قتل طفل (6 سنوات) في العام 2016.

ويأتي اعتقال الأم وابنتها بعدما اعتقل شخص آخر من يطّا (32 عامًا) في 31.7.

وقالت مصادر مقرّبة من العائلة إن ربّ الأسرة متزوّج من ثلاث نساء، وإن المعتقلة يشتبه أنها قامت مع ابنتها بقتل ابن زوجها من امرأة أخرى.

وثارت شبهات أن المرأة وابنتها قامتا بتأجير عامل من يطا لقتل الطفل، لأسباب لم يكشف عنها بعد.

ومدّد اعتقال الشاب من يطا حتى السادس من آب/أغسطس، بينما ستعرض الأم وابنتها أمام محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، الإثنين، لتمديد اعتقالهما.

وفي اليوم ذاته المشار إليه (14.10.2016) توفي طفل يدعى علي أبو عرار في عرعرة النقب بعد سقوطه من الطابق الثاني.

ونقل الطفل حينها إلى مشفى "سوروكا" في بئر السّبع، برفقة ذويه وهو في حالة حرجةٍ، قبل أن تفشل الطواقم الطبية في إنقاذ حياته.