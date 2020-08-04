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مصرع عامل إثر سقوطه في ورشة بناء بالخضيرة

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 10:03

مصرع عامل إثر سقوطه في ورشة بناء بالخضيرة
من مكان الحادث، صباح اليوم
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

لقي زياد فوزي سليمان (51 عاما) من سكان بلدة عجة في منطقة جنين، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء بالخضيرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر طبي بأنه تلقى بلاغا حول حادث عمل، أصيب على إثره عامل بجروح حرجة في منطقة الرأس، وجرى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته.

الفقيد زياد سليمان

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

28 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام 2020

بلغ عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 28 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

ووفقا للتقرير السنوي الذي أعدته جمعية "عنوان العامل" ومقرها في مدينة الناصرة، مؤخرا، فإن عدد حوادث العمل في العام 2019 كانت الأعلى خلال العشرين عاما الأخيرة، وذلك تبين من خلال عملها برصد حوادث العمل وتوثيقها.

ووفقا للجمعية فإن "العام 2019 حصد حياة 86 عاملا، هذا العدد أعلى بـ23% مقارنة بالعام 2018، والمعطى هو عكس ما وعدت به وزارة العمل ضمن خطة العمل للعام 2019 إذ وعدت بتقليص عدد الضحايا بكل فروع العمل بنسبة 10% على الأقل".

وأشارت "عنوان العامل" إلى أن "فرع البناء هو الفرع المتصدر بعدد ضحايا العمل، وقد حصد حياة 47 عاملا من أصل 86. نسبة ضحايا عمال البناء وصلت إلى 56% من مجمل عدد الضحايا، على الرغم من أن نسبتهم بسوق العمل لا تتعدى 8%".

يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حوادث العمل
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