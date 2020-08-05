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مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح

تاريخ النشر: 05/08/2020 - 22:15

مقتل خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني خلال شجار في صلح
خليل الشيخ شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل مساء الأربعاء، خليل الشيخ، شقيق وزير الشؤون المدنية الفلسطينيّ، حسين الشيخ، إثر إصابته بالرصاص الحيّ في منطقة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في التفاصيل أن الشجار، نشب خلال محاولة صلح بين عائلتين في مدينة البيرة، شارك فيه الشيخ.

وقال مصدر من رام الله، في حديث لموقع "عرب 48"، إن "الشيخ أُصيب بالرصاص الحيّ، في منطقة الصدر"، ما أسفر عن وفاته في مشفى "الهلال" في البيرة، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت في موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، تواجدا أمنيا مكثفا في البيرة، ولا سيّما، في محيط مستشفى الهلال الأحمر، عقب الشجار وما تبعه من إطلاقِ نار.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى، شبانًا يُغلقون محلات تجارية في البيرة، في حالة عمّتها الفوضى، وغياب سيادة القانون.

يتبع...

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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