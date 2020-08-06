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اتهام شاب من إكسال باعتداء جنسي على طفلة

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 12:45

اتهام شاب من إكسال باعتداء جنسي على طفلة
محمد شلبي (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب محمد شلبي (28 عاما) من سكان قرية إكسال، نسبت إليه تنفيذ اعتداء جنسي على طفلة في شاطئ (تسنبيري) ببحيرة طبرية، وارتكاب عدة جرائم مماثلة بحق 6 نساء وفتيات أثناء تخييمهن بشواطئ طبرية.

وطلبت النيابة تمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، وقررت المحكمة تمديد اعتقاله لغاية اتخاذ قرار آخر.

وذُكر في لائحة الاتهام أن أفراد الشرطة اطلعوا على مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة، وادعوا أن الشاب اعتاد على ارتكابه هذه الاعتداءات بشكل منتظم، وأنه جرى إثبات الشبهات بفضل فحوصات الحمض النووي.

واعتقل شبلي ومددت المحكمة اعتقاله عدة مرات، إثر الاشتباه بالاعتداء الجنسي على طفلة كانت في رحلة تخييم مع ذويها على شاطئ في بحيرة طبرية، باتت مع شقيقتها في خيمة منفصلة عن خيمة والديها.

ومن جهته، نفى محامي شبلي أن يكون موكله قد اغتصب الطفلة، مدعيا أن موكله يربط نفسه بالواقعة، بادعاء أنه تصرف تحت تأثير الكحول.

وأصدرت المحكمة أمرا بمنع نشر تفاصيل المشتكيات، وستعقد جلسة يوم 11 آب/ أغسطس الجاري، بعد أن استجابت لطلب محامي الدفاع بالاطلاع على مواد التحقيق.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اعتداءات جنسية
#إكسال
#محمد شلبي
#لوائح اتهام

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