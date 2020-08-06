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اتهام: عمير وفرح بركات من كسرى- سميع قتلا نجيب عبد الله

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 11:47

اتهام: عمير وفرح بركات من كسرى- سميع قتلا نجيب عبد الله
القتيل نجيب عبد الله
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، قبل ظهر اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشابين عمير بركات وفرح بركات (31 و18 عاما) من سكان كسرى- سميع، نسبت إليهما اقتراف جريمة قتل الشاب نجيب عبد الله (32 عاما) في القرية، يوم 28 حزيران/ يونيو 2020.

وطلبت النيابة من المحكمة تمديد فترة اعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهما.

وسلّم المتهمان نفسيهما للشرطة فور ارتكابهما الجريمة، معللين ارتكابها بشائعة روّجت حول تحرش القتيل بقريبة لهما.

ووفقا للائحة الاتهام، "اتفق الشابان على موعد مع الضحية قرب النصب التذكاري للمحارب الدرزي في قريتهم، الساعة 18:28، ومع وصول الضحية إلى المكان مع طفلتيه (طفلة ابنة 3 سنوات ورضيعة ابنة 3 أشهر)، بدأ الشابان بضربه وركله بوحشية، وضربه على رأسه بواسطة حجر. ووصل شقيق الضحية إلى المكان خلال دقائق، وحاول منعهما من مواصلة اعتدائهما وتعرض هو الآخر للضرب. واستغل الضحية توقف الضرب وبدأ يهرب من المكان على قدميه، فقام المعتديان بملاحقته، لكنه تمكن من الهرب منهما بدخوله إلى كرم زيتون. وبعد مع خروجه من كرم الزيتون سقط على جانب الشارع، ووجده عابرو سبيل حوالي الساعة 18:50، فقط بعد 20 دقيقة من بدء الاعتداء عليه، وتم استدعاء طواقم الإنقاذ إلى المكان، وأجرت عمليات إنعاش ونقلته إلى المستشفى في نهريا، وأقرت وفاته الساعة 20:26".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كسرى
#كفر سميع
#جرائم القتل
#عمير وفرح بركات
#نجيب عبد الله

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