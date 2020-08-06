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قياسا بعدد السكان: انتشار كورونا في إسرائيل الأعلى في العالم

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 13:07

قياسا بعدد السكان: انتشار كورونا في إسرائيل الأعلى في العالم
(لاعام)
عرب ٤٨

قال منسق مواجهة كورونا الإسرائيلي، البروفيسور روني غامزو، إن انتشار فيروس كورونا المستجد (معدل الإصابة) في إسرائيل، قياسا بعدد السكان، يعتبر الأعلى في العالم، وذلك في مؤتمر صحافي يعقده في هذه الأثناء، حول مخرجات جلسة المجلس الوزاري لشؤون كورونا التي عقدت أمس، الأربعاء.

وخلال المؤتمر الذي استعرض فيه خطة "إشارة ضوئية" التي اعتمدها "كابينيت" كورونا أمس، وتعتمد على معالجة عينية للمناطق التي تشهد معدلا مرتفعا للإصابة بكورونا، أكد غامزو أن فرض الإغلاق في هذه غير وارد، ولفت إلى أن الهدف من الخطة هو تقليص عدد الإصابات المسجلة يوميًا إلى 400 إصابة، مع بداية أيلول/ سبتمبر المقبل.

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