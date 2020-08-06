  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع رجل من البعينة نجيدات في حادث طرق

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 02:22

مصرع رجل من البعينة نجيدات في حادث طرق
ضحية حادث الطرق، إبراهيم محمد سليمان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي إبراهيم محمد سليمان، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، من البعينة نجيدات، مصرعه، وأُصيب آخرون في حادث طرق مروع على طريق "90" قرب أريحا، ومنطقة البحر الميت.

وجاء في التفاصيل أن 3 أشخاص أُصيبوا بالحادث، وتتراوح إصاباتهم بين الطفيفة، والمتوسطة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم للمشافي، لاستكمال تلقي العلاج.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، عن مصدر طبي، القول: "وقع الحادث بين سيارة أجرة وسيارة خاصة".

وأضاف المصدر الطبي: "تم تخليص رجل (40 عاما) دون حياة من المركبة الخاصة (...) كما قدمنا ​​مساعدة أولية لثلاثة مصابين​​".

وكان الشاب معاذ محمد مشلب (22 عاما)، من أبو سنان، قد لقي مصرعه، مساء الإثنين الماضي، في حادث طرق وقع في بلدة يركا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#البعينة نجيدات
#حادث طرق
#إبراهيم محمد سليمان

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل حنان البحيري: السّجن 10 سنوات لعمّيْها وإجبارهما على دفع تعويض
مقتل حنان البحيري: السّجن 10 سنوات لعمّيْها وإجبارهما على دفع تعويض

2020-08-05

الناصرة: إصابة خطيرة لشابة في جريمة إطلاق نار
الناصرة: إصابة خطيرة لشابة في جريمة إطلاق نار

2020-08-05

تمديد اعتقال 3 مشتبهين من جديدة المكر بالاعتداء على امرأة وابنتها
تمديد اعتقال 3 مشتبهين من جديدة المكر بالاعتداء على امرأة وابنتها

2020-08-05

الأكثر قراءة

"بيروت مدينة منكوبة": قتلى وآلاف الجرحى في انفجار هائل

2020-08-05
ترامب: جنرالاتنا يعتقدون أن انفجار بيروت

ترامب: جنرالاتنا يعتقدون أن انفجار بيروت "هجوم بقنبلة من نوع ما"

2020-08-05
ما هي مادة نيترات الأمونيوم؟

ما هي مادة نيترات الأمونيوم؟

2020-08-05
1700 إصابة جديدة بكورونا ونتنياهو يدفع نحو الإغلاق الشامل

1700 إصابة جديدة بكورونا ونتنياهو يدفع نحو الإغلاق الشامل

2020-08-05
300 ألف مشرّد في بيروت وخسائر ماديّة أوليّة بكلفة 5 مليار دولار

300 ألف مشرّد في بيروت وخسائر ماديّة أوليّة بكلفة 5 مليار دولار

2020-08-05