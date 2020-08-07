الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة قرب جبل الشيخ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، إسقاطه طائرة مسيّرة ليل الخميس – الجمعة، فوق أجواء جبل الشيخ قرب الحدود اللبنانيّة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي إن قدمت الطائرة من سورية أو لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان إن المسيّرة كانت تحت متابعته قبل إسقاطها، وإنه "استعداداته مرتفعة على الجبهة الشمالية، ولن يسمح بأي خرق لسيادة إسرائيل".

وذكر محلّل الشؤون العسكريّة في موقع "واللا"، أمير بوحبوط، إلى أن المسيرة تابعة لحزب الله اللبناني.

وفق وقت سابق اليوم، الجمعة، دوّت صافرات الإنذار في الجليل الغربي واستنفرت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خشية من دخول طائرة مسيّرة من لبنان، تبيّن لاحقًا أن الجيش الإسرائيلي لم يرصدها.

وأمس، الخميس، قرّر الجيش الإسرائيلي استمرار حالة التأهب على الحدود اللبنانيّة، خشيّة من ردّ حزب الله على مقتل أحد ناشطيه في سورية قبل أكثر من أسبوعين، رغم التقديرات الإسرائيليّة بإمكانيّة عدم تنفيذ عملية أمنيّة، بسبب تداعيات تفجير بيروت.

وجاء قرار الجيش الإسرائيلي بعد تقييمات أمنية، شارك فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وضبّاط قيادة الأركان.

والأربعاء، أشارت تقارير صحافيّة إسرائيليّة إلى أنّ قيادة الجيش تعتقد أن الكارثة التي حلت في بيروت جرّاء الانفجار، "قلّلت بشكل كبير من دوافع حزب الله اللبناني وقدرته على التحرك لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيل، خلال الفترة الراهنة".

وحاولت الحكومة الإسرائيلية استغلال الانفجار، لتقليل حدة التوتر السائدة في المناطق الحدودية جنوب لبنان. حيث سارعت الأجهزة الأمنية، بعد دقائق معدودة من الانفجار، إلى نفي أي مسؤولية إسرائيلية، كما عرضت تقديم مساعدات طبية للحكومة اللبنانية.