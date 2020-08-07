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الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و1099 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 20:17

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و1099 إصابة جديدة
أحد شواطئ البلاد خلال عيد الأضحى (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الجمعة، بتسجيل 4 وفيات 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أن حصيلة وفيات الفيروس، وصلت إلى 581 وفاة، منذ بداية الجائحة.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 80991 إصابة، ولا تزال في المستشفيات 369 حالة خطيرة.

أحد شواطئ البلاد خلال عيد الأضحى (أ ب)

وأوضحت الوزارة أن 109 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي.

وكانت الوزارة قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن يوم أمس الخميس، سجل 1674 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك إثر إجراء 28,382 فحصا.

وذكرت أن عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 80,431 إصابة، ولا تزال في المستشفيات 374 حالة خطيرة، بينهم 106 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي. ومنذ أمس توفي مريضان لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 578 وفاة.

وصادقت الحكومة الإسرائيليّة أمس، الخميس، باجتماع عبر الهاتف، على إلغاء القيود التي فرضت على فتح المصالح التجارية خلال نهاية الأسبوع وعلى التواجد في حدائق الألعاب العامة، بدءًا من الجمعة.

واستعرض وزير التعليم، يوءاف غالانت، أمس، خطّته للعودة إلى المدارس في الأوّل من أيلول/ سبتمبر المقبل. وتنصّ الخطّة على عودة رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية إلى التعليم كالمعتاد دون تقسيمهم إلى مجموعات، بينما سيتعلّم طلاب الصفوف الثالثة والرابعة وفق مجموعات ثابتة.

أما طلاب الصفوف الخامسة والسّادسة فسينقسم برنامج عملهم إلى تعليم عن بعد وآخر في المداس ليومين على الأقلّ. في حين سيتركّز تعليم طلاب الصفوف فوق السابعة عن بعد، مع تعليم يومين إضافيين في المدارس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#كورونا في إسرائيل
#وفيات وإصابات جديدة

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