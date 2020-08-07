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جنين: استشهاد شابة برصاص الاحتلال

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 14:46

جنين: استشهاد شابة برصاص الاحتلال
من اقتحامات الاحتلال في جنين ( أرشيفية "وفا")
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

استشهدت شابة فلسطينيّة (23 عامًا)، اليوم، الجمعة، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، فجر اليوم الجمعة، في منطقة الجابريات بجنين.

والشهيدة هي الشابة دالية أحمد سليمان سمودي (23 عاما).

وأوضحت وزارة الصحة أن الشهيدة كانت أصيبت برصاصة في صدرها، واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

وفجر اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان أبو حسن، واستجوبته بعد تهديده بالاعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والمسيل للدموع والأعيرة النارية.

وقال مدير إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، إنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة إسعاف تابعة لمركز إسعاف جنين بشكل مباشر، أثناء محاولتها تقديم الإسعاف للمصابة، فاخترقت رصاصتان السيارة، بينما تمكنت الطواقم الطبية من نقل المصابة إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث أعلن عن استشهادها.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جنين
#حي الجابريات
#الاحتلال

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