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4 وفيّات جديدة و220 إصابة بكورونا في القدس المحتلة

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 23:20

4 وفيّات جديدة و220 إصابة بكورونا في القدس المحتلة
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء يوم الجمعة، وفاة 4 مقدسيين، وإصابة 220 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الأخير.

وذكر الجبريني أن مُجمل الإصابات "الحالية النشطة منذ حزيران/ يونيو، وصل إلى حوالي 2108".

وأوضح أن حالات التعافي وصلت إلى 985 حالة.

وطالب الجبريني، المقدسيين، بالالتزام "بالتوصيات الصحية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، والمواظبة على التعقيم".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل وفاتين إثر إصابتهما بفيروس كورونا، و514 إصابة جديدة بينها 190 في مدينة القدس المحتلة، و1126 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

مسن فلسطيني يقي نفسه من الفيروس (توضيحية - أ ب أ)

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن أكثر من نصف المصابين بالفيروس، تماثلوا للشفاء، موضحة أن حصيلة المتعافين من الفيروس في الضفة الغربية والقدس، المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر، ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين.

وأفادت بتراجع نسبة الإصابات النشطة، إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.

وأضافت أن حالتي الوفاة، هما لمسن من يطا (93 عاما)، وآخر من العيزرية (70 عاما).

وأوضحت في بيانها أن "حالات التعافي الجديدة سُجلت في مدينة القدس (823) حالة، محافظة الخليل (193)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة طوباس (10)، محافظة طولكرم (4)، محافظة نابلس (54)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (33)".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (209)، نابلس (10)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (12)، قلقيلية (6)، جنين (1)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (9)، محافظة القدس (224)، بينها (190) داخل مدينة القدس، و(34) في الضواحي".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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