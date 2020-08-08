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الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 20:29

الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا
توضيحية، من مركز فحوصات متنقل في تل أبيب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 8 أشخاص وشٌخصت 632 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 24,617، بعد تعافي 57,068 (72 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 82,279.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 389، منهم 106 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، وذلك بزيادة حالة عن آخر حصيلة رسمية للوزارة.

ويرقد في المشافي 808 مرضى بكورونا، بينهم 167 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 28,809 إصابات، العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:45 من مساء اليوم، بلغ 7,301؛ علما بأن يوم أمس، الجمعة، شهد تشخيص 1,753 إصابة، بعد إجراء 25,279 فحصا.

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#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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