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تل السبع: وفاة عويضة أبو غانم بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 20:02

تل السبع: وفاة عويضة أبو غانم بفيروس كورونا
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي عويضة عودة أبو غانم (56 عاما)، من بلدة تل السبع في منطقة النقب، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات كورونا في النقب إلى 5 حالات.

وأعلن مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع وفاة أبو غانم متأثرًا بإصابته الخطيرة بالفيروس، علما بأن تلقى العلاج لمدة شهر في قسم العلاج المكثف لمرضى كورونا في المستشفى.

وشيّع أهالي تل السبع جثمان ضحية الفيروس، أبو غانم، إلى مثواه الأخير، في وقت سابق اليوم.

يشار إلى أن عدد الإصابات التي سجلت في بلدة تل السبع بلغت 29، فيما وصل عدد المتعافين 20 شخصا.

وتشهد البلدات العربيّة ارتفاعًا بعدد الإصابات وكذلك بعدد حالات الشفاء، إذ تتصدر بلدات المثلث الجنوبي والنقب لائحة البلدات العربيّة الأكثر إصابةً وتضررًا من فيروس كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#تل السبع
#عويضة عودة أبو غانم

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