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إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع قرب كفر قاسم

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 13:36

إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع قرب كفر قاسم
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو أثناء عمله بورشة بناء في بلدة راس العين "روش هعاين" قرب كفر قاسم، وسط البلاد، اليوم الإثنين.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدّم الإسعافات الأولية للمصاب، وأحيل على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وتحت التخدير والتنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ 28 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حوادث العمل
#راس العين
#كفر قاسم
#ورش بناء
#عمال

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