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استقالة وزيرة العدل اللبنانيّة

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 12:35

استقالة وزيرة العدل اللبنانيّة
وزيرة العدل اللبنانيّة، ماري كلود نجم
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وزيرة العدل اللبنانيّة، ماري كلود نجم، ظهر اليوم الاثنين، عن استقالتها من الحكومة لتكون ثالث عضو في مجلس الوزراء يتنحى عن منصبه، بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 150 قتيلًا وستة آلاف جريح.

وفي هذه الصورة كتاب الاستقالة الذي كتبته نجم المتنحيّة عن منصبها.

تسمية

وكان قد سبق نجم، وزيرة الإعلام اللبنانيّة، منال عبد الصمد، ووزير البيئة اللبناني، ديميانوس قطار، مساء الأحد، وأعلنا عن استقالتهما من منصبهما الوزاريين.

وقالت عبد الصمد في كلمة بثتها وسائل إعلام محلية إن "بعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن". وقدمت اعتذارها من اللبنانيين "لعدم تلبية طموحاتهم" في الحكومة التي تشكلت بداية العام الحالي.

ومن جانبه، أبلغ وزير البيئة اللبناني، ديميانوس قطار، مساء الأحد، رئيس الحكومة، حسان دياب، قراره بالاستقالة من الحكومة، على خلفية انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قطار، قدم استقالته في كتاب خطي إلى دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء، ويعمل الأخير على ثنيه عنها.

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