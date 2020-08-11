بوتين يعلن "تسجيل" أول لقاح في العالم كمضاد لكورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم.

وقال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأشار بوتين إلى أنه "أعلم أنه اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وقال الرئيس الروسي، إن "واحدة من بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا".

وقال خلال الاجتماع مع أعضاء الحكومة إنني "آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب"، مشددا على أن "التطعيم يجب أن يكون ‘طوعيا‘ حتى يتمكن كل من يرغب في ذلك من الاستفادة من إنجازات العلماء الروس".

وأضاف بوتين "أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين. يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جدا لبلدنا، وللعالم بأسره".