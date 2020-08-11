  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بوتين يعلن "تسجيل" أول لقاح في العالم كمضاد لكورونا

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 11:52

بوتين يعلن "تسجيل" أول لقاح في العالم كمضاد لكورونا
في اجتماع بوتين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم.

وقال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأشار بوتين إلى أنه "أعلم أنه اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وقال الرئيس الروسي، إن "واحدة من بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا".

وقال خلال الاجتماع مع أعضاء الحكومة إنني "آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب"، مشددا على أن "التطعيم يجب أن يكون ‘طوعيا‘ حتى يتمكن كل من يرغب في ذلك من الاستفادة من إنجازات العلماء الروس".

وأضاف بوتين "أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين. يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جدا لبلدنا، وللعالم بأسره".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#روسيا
#لقاح
#مضاد
#كورونا
#فيروس كورونا
#تطعيم

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحقيق أمني لبناني: انفجار المرفأ كان سيدمر بيروت كلها
تحقيق أمني لبناني: انفجار المرفأ كان سيدمر بيروت كلها

2020-08-11

مساع صينيّة لتحويل تايوان إلى هونغ كونغ ثانية
مساع صينيّة لتحويل تايوان إلى هونغ كونغ ثانية

2020-08-11

آراء في خطاب استقالة حسان دياب
آراء في خطاب استقالة حسان دياب

2020-08-11

الأكثر قراءة

أزمة الميزانية: غانتس يمهل نتنياهو 24 ساعة والأخير يماطل

أزمة الميزانية: غانتس يمهل نتنياهو 24 ساعة والأخير يماطل

2020-08-10
رسميًا: استقالة الحكومة اللبنانية

رسميًا: استقالة الحكومة اللبنانية

2020-08-10
بظل جائحة كورونا: دول العالم ترفض استقبال الإسرائيليين

بظل جائحة كورونا: دول العالم ترفض استقبال الإسرائيليين

2020-08-10
استطلاع: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و59 مقعدا لـ

استطلاع: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و59 مقعدا لـ"كتلة اليمين"

2020-08-10
نتنياهو أيد تمديد مهلة الميزانية لإحباط منع استمرار حكمه

نتنياهو أيد تمديد مهلة الميزانية لإحباط منع استمرار حكمه

2020-08-10