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كورونا في المجتمع العربي: 305 في الناصرة، 270 بالطيبة، 268 بيركا

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 14:03

كورونا في المجتمع العربي: 305 في الناصرة، 270 بالطيبة، 268 بيركا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نشرت وزارة الصحة معطيات فيروس كورونا في المجتمع العربي، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الخميس، إذ جرى تشخيص العديد من الحالات المصابة بالفيروس في مختلف البلدات العربية.

وفي ما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، الخميس، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

الطيبة: المصابون 270

قلنسوة: المصابون 194

الناصرة: المصابون 305

يركا: المصابون 268

أم الفحم: المصابون 153

باقة الغربية: المصابون 125

رهط: المصابون 143

الطيرة: المصابون 108

كفر قاسم: المصابون 111

كفر مندا: المصابون 97

عين ماهل: المصابون 80

يافة الناصرة: المصابون 86

كفر قرع: المصابون 52

دبورية: المصابون 52

دير الأسد: المصابون 66

إكسال: المصابون 53

زيمر: المصابون 45

جت: المصابون 53

شفاعمرو: المصابون 57

سخنين: المصابون 84

الفريديس: المصابون 36

طلعة عارة: المصابون 43

عرعرة: المصابون 42

جلجولية: المصابون 25

طمرة: المصابون 23

كفر كنا: المصابون 41

نحف: المصابون 33

بسمة عارة: المصابون 27

الرينة: المصابون 36

عرابة: المصابون 23

حرفيش: المصابون 49

عرعرة النقب: المصابون 22

جسر الزرقاء: المصابون 16

جديدة المكر: المصابون 31

بيت جن: المصابون 23

طرعان: المصابون 17

أبو سنان: المصابون 23

المغار: المصابون 26

كسيفة: المصابون 23

الزرازير: المصابون 18

دير حنا: المصابون 17

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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