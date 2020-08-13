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وفاة شاب من حرفيش متأثرا بإصابته في حادث طرق

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 12:39

وفاة شاب من حرفيش متأثرا بإصابته في حادث طرق
الفقيد أركان سرحان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي في قرية حرفيش بمنطقة الجليل الأعلى، الشاب أركان منصف سرحان (22 عاما) متأثرا بجراحه بعد نحو أسبوعين من تعرضه لحادث طرق.

وعلم أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة في مدخل قرية فسوطة، ما أسفر عن إصابة الشاب بجراح خطيرة آنذاك.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، وفاة المصاب اليوم بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا وستقام مراسم جنازة الفقيد اليوم، الخميس، الساعة الثالثة عصرا في بيت الشعب بحرفيش، على أن تقبل التعازي من خلال الاتصالات التزاما بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حرفيش
#أركان سرحان
#حوادث الطرق

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