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إردوغان: نبحث سحب السفير التركي من أبو ظبي وتعليق العلاقات

تاريخ النشر: 14/08/2020 - 14:04

إردوغان: نبحث سحب السفير التركي من أبو ظبي وتعليق العلاقات
إردوغان، اليوم الجمعة (الأناضول)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: عرب 48

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة أن بلاده يمكنها تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتفاقية "السلام" مع إسرائيل.

وقال إردوغان في تصريحات عقب أداء صلاة الجمعة في العاصمة إسطنبول، إنه "يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا". وشدّد على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأضاف أنه "لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا".

بدوره قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "الإمارات تبذل جهودًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتخون القضية الفلسطينية من أجل مصالحها". وأوضح أن أبو ظبي تعمل منذ سنوات على إضعاف الإدارة الفلسطينية ودعم خطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "ضمائر شعوب المنطقة لن تغفر أبدا السلوك المنافق لدولة الإمارات التي خانت القضية الفلسطينية".

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