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الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات 665 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 21:13

الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات 665 إصابة جديدة بكورونا
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 7 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 665 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,574 (في زيادة وصلت إلى 529 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، بعد تعافي 67,950 (129 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 92,198.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 674 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 9 حالات وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 387، منهم 116 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 6 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة حول مُستجدات كورونا.

ويرقد في المشافي 846 مريضًا بكورونا، بينهم 171 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 22,728 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 20:25 من مساء اليوم، بلغ 6,950؛ علما بأن يوم أمس، الجمعة، شهد تشخيص 1,386 إصابة، بعد إجراء 20,739 فحصا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الصحة الإسرائيلية
#فيروس كورونا
#خصيلة رسمية

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