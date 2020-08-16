الطيرة تقترب من إغلاق شامل بسبب الازدياد بإصابات كورونا

حذرت بلدية الطيرة اليوم، الأحد، من إمكانية إغلاق المدينة خلال 48 ساعة، وذلك بعد تأكيد إصابة 30% من الذين أجروا فحوص كورونا.

وأوضحت البلدية أن الإغلاق الشامل في الطيرة وارد بالحسبان بسبب ارتفاع جدي بنسبة الإصابات بفيروس كورونا في المدينة، وأنه إذا لم تتغير وتيرة ارتفاع نسبة الإصابات فسيتم إغلاق المدينة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن الإغلاق إذا تم فرضه فسيكون شاملا، ولن يسمح بالدخول إلى الطيرة أو الخروج منها.

وذكرت البلدية أن الوضع في الطيرة يُنذِرُ بالخطر، ولا يُمكن تجاهل سهولة انتقال المرض من شخصٍ إلى آخر، ولا الاستهتار بحياة الآخرين والتلاعب بمصائر كبار السن والأهل الذين قد ينتقل إليهم الفيروس على الرغْم أخذهم الحيطة والحذر والتزامهم بيوتهم.

وناشدت الأهالي بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بجميع توجيهات وتوصيات وزارة الصحّة، والمحافظة على البُعد وارتداء الكمامات وعمليات النظافة والتعقيم.

ودعت بلدية الطيرة الأهالي إلى المساهمة بالحد من انتشار الفيروس، من طريق التقيد بالتعليمات في الأعراس وبيوت العزاء، والشوارع وداخل الأسواق والمَحَالّ التجارية، والبنوك ومحطات وقودنا، داخل وخارج الطيرة.