  2. فلسطينيات
  3. شعب تحت الحصار

وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 12:28

وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة
غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزّة، ظهر اليوم الإثنين، للبحث في التهدئة مع "حماس" مقابل تصعيد الاحتلال على القطاع خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت تقديرات إسرائيليّة للجيش إلى أن الوفد المصري قد يتمكن من إحداث تغيير على الميدان ويحث "حماس" على التهدئة دون "تدهور الأوضاع"، حسبما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وكان قد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قبيل فجر اليوم، الإثنين أهدافا تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في بيان: "قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي، مواقع رصد، تابعة لحركة حماس"، وأن القصف جاء "ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني".

وقالت مصادر أمنيّة إسرائيلية إن "تقديراتنا هي أن ‘حماس‘ نزلت عن الشجرة، أما إذا الوضع استمر لما هو عليه فإن الجيش سيصعّد الرد وبقوة".

وقالت ذات المصادر لـ"واللا" إن "إسرائيل سوف لن تكتفي بإغلاق مساحة المياه البحريّة في غزّة والعقوبات على معبر ‘كيرم شالوم‘ (كرم أبو سالم) والقصف الجوي للبنى التحتية".

وقالت صحيفة "معاريف"، إن 30 حريقا اندلعت في ما يُسمى بـ"غلاف غزة"، وذكرت أن "149 حريقًا ناجمة عن البالونات الحارقة"، اندلعت في مناطق متفرقة قريبة من القطاع، في الأيام الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أنه "بسبب كثرة الحرائق، تعمل جميع القوات في غلاف غزة على تسيير دوريات مشتركة وتوفير استجابة سريعة لإطفاء الحرائق وتقليل الأضرار"، الناجمة عنها.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مصر
#حماس
#غزة
#فلسطين
#تصعيد
#احتلال
#قصف
#بالونات حارقة

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اشتية: موضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني
اشتية: موضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني

2020-08-17

عدالة يطالب بمراكز فحص كورونا في مخيم شعفاط وكفر عقب
عدالة يطالب بمراكز فحص كورونا في مخيم شعفاط وكفر عقب

2020-08-17

مستوطنون يحرقون 13 مركبة ببيت صفافا واعتقالات بالضفة
مستوطنون يحرقون 13 مركبة ببيت صفافا واعتقالات بالضفة

2020-08-17

الأكثر قراءة

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

2020-08-16
الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

2020-08-16
مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

2020-08-16
تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

2020-08-16
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

2020-08-16