كورونا: 204 إصابات في رهط و118 بسخنين و179 بعيلوط

أظهرت معطيات فيروس كورونا المستجد الصادرة عن وزارة الصحة، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بعدة بلدات عربية، مقابل انخفاض ببلدات أخرى.
وفي ما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، الثلاثاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
الناصرة: المصابون 247
الطيبة: المصابون 243
يركا: المصابون 273
قلنسوة: المصابون 155
أم الفحم: المصابون 176
رهط: المصابون 204
كفر قاسم: المصابون 164
الطيرة: المصابون 154
باقة الغربية: المصابون 118
سخنين: المصابون 118
عيلوط: المصابون 179
كفر مندا: المصابون 86
يافة الناصرة: المصابون 86
عين ماهل: المصابون 86
طلعة عارة: المصابون 83
دير الأسد: المصابون 77
جت: المصابون 49
إكسال: المصابون 59
شفاعمرو: المصابون 62
كفر قرع: المصابون 48
دبورية: المصابون 48
زيمر: المصابون 45
الفريديس: المصابون 28
جديدة المكر: المصابون 68
حرفيش: المصابون 59
طمرة: المصابون 52
كفر كنا: المصابون 46
عرعرة: المصابون 45
الرينة: المصابون 44
نحف: المصابون 42
جلجولية: المصابون 37
أبو سنان: المصابون 32
بيت جن: المصابون 43
المغار: المصابون 33
بسمة عارة: المصابون 34
عرابة: المصابون 26
كسيفة: المصابون 29
كفر برا: المصابون 33
شعب: المصابون 27
كابول: المصابون 25
الزرازير: المصابون 22
يانوح جث: المصابون 23
كفر ياسيف: المصابون 20
عرعرة النقب: المصابون 19
جسر الزرقاء: المصابون 31
طرعان: المصابون 16
دير حنا: المصابون 17.
بلدات الجولان المحتل:
عين قينيا: المصابون 28
مسعدة: المصابون 15
مجدل شمس: 17.
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