إزالة التحذير من دخول يركا

أزالت وزارة الصحة اليوم، الأربعاء، التحذير من دخول يركا في منطقة الجليل، الذي أعلنته إثر الارتفاع الجدي بعدد الإصابات بفيروس كورونا في القرية، قبل 5 أيام.

وعملت الوزارة وطواقم الطوارئ وصناديق المرضى المختلفة ومجلس يركا المحلي ورجال الدين وشخصيات اجتماعية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وقطع سلاسل تناقل العدوى.

وافتتحت محطة لإجراء فحوص كورونا، وفرضت إجراءات مشددة لقطع سلاسل تناقل عدوى الفيروس.

وأجريت فحوص لـ2085 مواطنا من سكان المنطقة خلال 4 أيام. وتبينت إصابة 75 مواطنا بفيروس كورونا، ثم تم التعرف على الأشخاص الذين وجدوا بالقرب منهم، عزلهم ثم إدخالهم إلى الحجر الصحي.

وشجعت هذه النتائج التي أكدت انخفاض خطر إصابة الزائرين للقرية وزارة الصحة على إلغاء التحذير من زيارة يركا.

وأشارت الوزارة إلى أن يركا تعد نموذجا للعلاج السليم والمشترك من كافة الأطراف، والمسؤولية الشخصية التي أبداها المواطنون وقيادة القرية.